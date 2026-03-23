10:42, 23 марта 2026Мир

В МИД России ответили на вопрос о визитах в КНДР

Руденко: Между РФ и КНДР есть взаимное предложение о визитах, конкретных дат нет
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Между Россией и КНДР есть взаимные предложения о визитах. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть приглашения взаимные посетить и КНДР и Россию, поэтому будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация. Пока конкретных дат у нас нет», — сообщил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну в честь его переизбрания на высший государственный пост пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей.

