В МИД России ответили на вопрос о визитах в КНДР

Между Россией и КНДР есть взаимные предложения о визитах. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Есть приглашения взаимные посетить и КНДР и Россию, поэтому будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация. Пока конкретных дат у нас нет», — сообщил дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну в честь его переизбрания на высший государственный пост пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей.