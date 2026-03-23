Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 23 марта 2026Мир

В МИД высказались о сроках визита Путина в Китай

Замглавы МИД Руденко: О сроках визита Путина в Китай объявят в ближайшее время
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О сроках визита президента России Владимира Путина в Китай будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается приблизительных сроков визита президента нашего в Китай, работаем, работаем. Я думаю, в ближайшее время об этом станет известно», — подчеркнул замглавы МИД.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва начнет активно готовиться к визиту Путина в Китай в 2026 году.

4 февраля российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. Путин отметил, что рад продолжению сложившейся традиции общения с китайским коллегой и своим дорогим другом в начале нового года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok