17:37, 23 марта 2026Авто

В Подмосковье открыли движение на долгожданном участке трассы

Жители Люберец и Раменского получили дорогу, которая втрое сократит время в пути
Марина Аверкина

Фото: Сергей Шешин / Пресс-служба Губернатора Московской области

В Московской области произошло долгожданное событие — открыто движение на участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе. Протяженность отрезка составила пять километров. На церемонии открытия присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает портал «360».

Ввод участка в эксплуатацию значительно упростит транспортную ситуацию в Люберцах и Раменском районе, а также в поселках Томилино, Красково и Малаховка. Выезд к федеральной трассе М-5 «Урал» и Лыткаринскому шоссе станет быстрее, а нагрузка на прилегающие дороги снизится, заявил на открытии генеральный директор «Лыткаринской платной дороги» Алексей Сотников. «Что касается эффекта от ввода, то неделю назад, чтобы попасть из поселка Мирный в эту часть Люберец, нужно было потратить 35-40 минут — с объездом через МКАД. Сегодня этот участок можно проехать за 14 минут», — отметил он.

На отрезке организован бессветофорный проезд от Володарского шоссе до Егорьевского. В настоящий момент на объекте завершают монтаж линий освещения и установку шумозащитных экранов. Через две недели для водителей откроют съезд с трассы М-5 «Урал» в направлении от Москвы.

ЮЛА стала самым масштабным концессионным проектом в регионе. Общая протяженность трассы составит около 45 километров. Магистраль пройдет через территории четырех муниципалитетов — Люберец, Балашихи, Лыткарино и Ленинского округа. Улучшение транспортной доступности затронет 3,5 миллиона человек. Полностью магистраль планируют запустить до конца текущего года. На данный момент строительная готовность оценивается в 85 процентов.

Ранее стало известно, что российский автодилер был втянут в судебное дело, результатом которого стало решение о взыскании с продавца 17,5 миллиона рублей за машину, которая стоила в четыре раза дешевле.

