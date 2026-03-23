В Раде отношения с правительством описали словом из трех букв

09:59, 23 марта 2026

«РБК-Украина»: Кабмин перестал посылать Раду на три буквы, но толка от этого нет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Новый кабинет министров Украины перестал посылать депутатов Верховной Рады «на три буквы», но все равно отказывается всерьез работать с парламентом. Отношения Рады с правительством словом из трех букв описал неназванный нардеп, передает издание «РБК-Украина».

«Толку от того, что тебя не посылают на ***, немного. Этот кабмин очень слабый», — приводятся в публикации слова депутата от партии «Слуга народа».

В Раде добавили, что часто правительство отправляет общаться с депутатами замминистров без полномочий, которые зачитывают текст по бумажке и игнорируют проблемы парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить нардепов на фронт, если они не будут голосовать как нужно. Он заявил, что депутаты саботируют законопроекты, необходимые для евроинтеграции или работы с Международным валютным фондом.

