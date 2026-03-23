В Раде оценили положение Киева фразой «прожить год-два»

«РБК-Украина»: В Раде заявили о необходимости прожить год-два в военном режиме

Верховной Раде Украины необходимо еще как минимум год функционировать в условиях военного положения на фоне паузы в урегулировании конфликта с Россией. Об этом пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Все больше собеседников говорят о том, что еще год-два придется прожить в нынешнем, военном режиме. А других депутатов на этот период у Украины нет и не будет», — подчеркивается в материале.

Собеседники издания указали, что всеобщий настрой на урегулирование конфликта на Украине и последующее проведение в стране президентских и парламентских выборов изменился после начала противостояния на Ближнем Востоке. По их словам, два месяца назад депутаты Рады активно обсуждали возможные изменения в политической системе страны.

Как подчеркивается, ситуация с урегулированием конфликта напрямую влияет на состояние фракции правящей партии «Слуга народа» и ее взаимодействие с офисом президента Украины Владимира Зеленского. По словам одного из «слуг», ряд парламентариев стал считать причиной проблем действия самого Зеленского.

Ранее социолог и политолог Евгений Копатько оценил в разговоре с «Лентой.ру» возможность изменений в Раде в случае возможного распада фракции «Слуги народа». По мнению эксперта, серьезные политические перестановки будут напрямую зависеть от желания западных политиков поддерживать Зеленского и Киев в противостоянии с Россией.