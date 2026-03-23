Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 23 марта 2026Россия

В России отреагировали на заявление о готовности Зеленского к сделке с Россией

Елена Торубарова
Фото: Stringer / Reuters

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности президента Украины Владимира Зеленского к сделке с Россией вызваны желанием напомнить об украинском конфликте. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru».

Сенатор напомнил, что со стороны Киева в последнее время звучало много провокационных заявлений на тему конфликта.

«Никаких целей подобные заявления преследовать просто не могут, поэтому надо пропустить это как бы через себя (...) [Происходит] очень много негативного и противного интересам налаживания контактов», — обозначил Карасин.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok