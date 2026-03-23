В России отреагировали на заявление о готовности Зеленского к сделке с Россией

Карасин: Слова о готовности Киева к сделке вызваны желанием напомнить об Украине

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности президента Украины Владимира Зеленского к сделке с Россией вызваны желанием напомнить об украинском конфликте. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru».

Сенатор напомнил, что со стороны Киева в последнее время звучало много провокационных заявлений на тему конфликта.

«Никаких целей подобные заявления преследовать просто не могут, поэтому надо пропустить это как бы через себя (...) [Происходит] очень много негативного и противного интересам налаживания контактов», — обозначил Карасин.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.