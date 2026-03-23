Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 23 марта 2026Россия

В Госдуме ответили на заявление о готовности Киева к мирному соглашению с Россией

Депутат Ивлев: Рютте пытается переодеть в тогу миротворца-русофоба Зеленского
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев ответил на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности Киева к мирному соглашению с Россией, отметив, что тот пытается переодеть президента Украины Владимира Зеленского «в тогу миротворца». Его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, Рютте и Зеленского объединяет агрессивная русофобия.

«Однако как бы ни стремился Рютте подыграть киевскому режиму, переговорный пасьянс не складывается, потому что сущность агрессивной стратегии НАТО остается неизменной, поставки вооружений для Вооруженных сил Украины из Западной Европы не уменьшаются», — заключил Ивлев.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский якобы хочет заключить мирное соглашение с Россией. Он также назвал усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта решающими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok