В Госдуме ответили на заявление о готовности Киева к мирному соглашению с Россией

Депутат Ивлев: Рютте пытается переодеть в тогу миротворца-русофоба Зеленского

Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев ответил на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности Киева к мирному соглашению с Россией, отметив, что тот пытается переодеть президента Украины Владимира Зеленского «в тогу миротворца». Его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, Рютте и Зеленского объединяет агрессивная русофобия.

«Однако как бы ни стремился Рютте подыграть киевскому режиму, переговорный пасьянс не складывается, потому что сущность агрессивной стратегии НАТО остается неизменной, поставки вооружений для Вооруженных сил Украины из Западной Европы не уменьшаются», — заключил Ивлев.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский якобы хочет заключить мирное соглашение с Россией. Он также назвал усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта решающими.