В России увидели политическую уловку в заявлении о готовности Киева к мирному соглашению

В России увидели политическую уловку в словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности Киева к мирному соглашению по урегулированию конфликта. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram назвал это заявление обманным маневром.

«Рютте стал настоящим виртуозом по политическим уловкам и переобуванию в воздухе. При сохраняющемся намерении европейской партии войны спонсировать и дальше режим Зеленского в прокси-войне против России, это заявление — скорее обманный маневр или способ переложить на российскую сторону ответственность за украинское урегулирование и планируемый европейской верхушкой срыв переговоров», — обозначил Слуцкий.

При этом парламентарий подчеркнул, что Москва от мирного процесса никогда не отказывалась.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский якобы хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.