Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 23 марта 2026Россия

В России увидели политическую уловку в заявлении о готовности Киева к мирному соглашению

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В России увидели политическую уловку в словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности Киева к мирному соглашению по урегулированию конфликта. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram назвал это заявление обманным маневром.

«Рютте стал настоящим виртуозом по политическим уловкам и переобуванию в воздухе. При сохраняющемся намерении европейской партии войны спонсировать и дальше режим Зеленского в прокси-войне против России, это заявление — скорее обманный маневр или способ переложить на российскую сторону ответственность за украинское урегулирование и планируемый европейской верхушкой срыв переговоров», — обозначил Слуцкий.

При этом парламентарий подчеркнул, что Москва от мирного процесса никогда не отказывалась.

Ранее Рютте заявил, что Зеленский якобы хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok