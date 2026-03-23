Валерия поддержала уставшую от сильных женщин Тодоренко

Певица Валерия поддержала Регину Тодоренко после ее слов о «сильной женщине»

Певица Валерия выразила поддержку телеведущей Регине Тодоренко, которая заявила, что устала от образа «сильной женщины». Ее слова передает 5-tv.ru.

Народная артистка России отметила, что когда-то тоже проходила через подобный этап в жизни.

«Она действительно очень сильный человек, восхищаюсь ею бесконечно. Я жила примерно в таком же графике, только еще муж был своеобразный, понимаю ее. Ей действительно сейчас очень тяжело», — сообщила Валерия.

Она также отметила, что сейчас у Регины период, когда важно успевать совмещать работу с заботой о детях.

