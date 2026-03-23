15:29, 23 марта 2026

Врач опровергла два популярных мифа о гастрите

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Прямая связь между хроническим гастритом и раком желудка отсутствует, заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова. Этот и еще один популярный миф об этом заболевании она опровергла в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, связь между гастритом и раком действительно существует, но она косвенная. «Хронический гастрит, вызванный бактерией хеликобактер пилори, может привести к атрофическому гастриту — состоянию, при котором клетки слизистой истончаются и перестают нормально работать. На фоне атрофии могут возникать кишечная метаплазия, когда клетки желудка становятся похожи на клетки кишечника, и дисплазия, то есть предраковое изменение клеток», — пояснила она.

При этом доктор призвала помнить, что путь от гастрита до рака занимает несколько десятилетий. Более того, далеко не у всех людей развивается онкологическое заболевание. К тому же после уничтожения бактерии риск развития злокачественного новообразования практически равен нулю, отметила врач.

Также специалистка опровергла миф о том, что гастрит всегда имеет бактериальную природу. По ее утверждению, в большинстве случаев это так, но болезнь может возникнуть из-за аутоиммунных процессов, радиации, химиотерапии, заброса желчи из кишечника в желудок, употребления алкоголя, курения, различных инфекций и приема нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин и ибупрофен.

Ранее гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов призвал не ложиться сразу же после еды. Такая привычка, по его словам, может привести к возникновению тошноты.

