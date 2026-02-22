Реклама

19:50, 22 февраля 2026Забота о себе

Россиянам посоветовали не лежать после еды

Гастроэнтеролог Ибрагимов: После приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса
Дмитрий Воронин

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

После приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса, так как в горизонтальном положении кислота из желудка попадает в пищевод и может навредить этим органам, рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов. Его рекомендации и советы привело в своем материале агентство РИА Новости.

По словам специалиста, лучше не принимать горизонтальное положение в течение 30-60 минут после еды, поскольку в противном случае кислота, выделяемая в желудке, вместе с частью пищи будет выбрасываться обратно в пищевод, вызывая «воспаления, горечь во рту, привкус кислоты, тошноту».

По этой же причине, во избежание попадания кислоты из желудка в пищевод, рекомендуется спать с подушкой, держа голову в приподнятом состоянии, объяснил российский врач.

Ранее другой эксперт, доцент кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова, напомнила читателям «Ленты.ру», что прием тяжелой пищи позднее чем за три-четыре часа до отхода ко сну чреват набором веса, проблемами с желудочно-кишечным трактом и ухудшением состояния кожи.

