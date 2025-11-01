Россиян предупредили об опасных последствиях позднего ужина

Врач Тарасова назвала поздние ужины вредными для здоровья

Прием тяжелой пищи на ночь должен состояться не ранее трех-четырех часов до сна, в противном случае это может привести к ожирению, проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), а также ухудшению состояния кожи. Об этом «Ленте.ру» рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

«Представьте, что вы легли спать, но ваш желудок и кишечник вынуждены продолжать работу. Для полноценного переваривания пищи им нужен прилив крови и активная мышечная деятельность. Когда вы спите, все процессы в организме замедляются. Пища, съеденная перед сном, застаивается в желудке, начинаются процессы брожения и гниения», — сказала Тарасова.

По ее словам, все это приводит к чувству тяжести и дискомфорту, к изжоге, а также к утренней тошноте и отсутствию здорового аппетита — организм еще не переварил вчерашний ужин, а его уже пытаются накормить снова.

«Многие ошибочно думают, что еда помогает уснуть. Да, после тяжелой трапезы может клонить в сон из-за оттока крови от мозга к желудку. Но это нездоровый, поверхностный сон», — пояснила доцент.

Ночью мозг вырабатывает гормон сна мелатонин, а прием пищи, особенно углеводной, стимулирует выброс гормона бодрости кортизола и инсулина, которые подавляют действие мелатонина, что приводит к прерывистому сну, пояснила специалист.

Съеденные на ночь углеводы вызывают резкий скачок сахара в крови и мощный выброс инсулина. Избыток глюкозы, который организм не может эффективно использовать для энергии во сне, он отправляет прямиком в жировые депо. Проще говоря, ночью все съеденное откладывается в жир гораздо охотнее, чем днем Ольга Тарасова доцент Пироговского университета

Кроме того, время активной работы печени по очищению организма от токсинов и продуктов обменов именно ночью, сообщила Тарасова. Поэтому после позднего приема пищи печень вынуждена заняться ее переработкой. Это приводит к хронической интоксикации и может усугубить состояние кожи, а также вызывать чувство разбитости по утрам.

Если очень хочется есть перед сном, выпейте стакан теплого кефира, натурального йогурта или травяного чая, например, с ромашкой. Это утолит голод, не перегружая ЖКТ Ольга Тарасова доцент Пироговского университета

Для правильной работы пищеварительной системы и всего организма врач посоветовала соблюдать пищевое окно. Между ужином и уходом на сон должно пройти не менее трех-четырех часов. Для легкоусвояемой пищи, такой как йогурт и кефир, этот интервал можно сократить в два раза.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказывала о том, что бывают ситуации, когда поесть перед сном необходимо. Например, у людей с сахарным диабетом первого типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. В таких случаях легкий перекус перед сном помогает избегать гипогликемии и поддерживать стабильное состояние, поясняла специалист.