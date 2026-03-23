08:27, 23 марта 2026Бывший СССР

ВСУ разместили орудие на городском стадионе Херсона

РИА Новости: ВС России уничтожили установленное на стадионе в Херсоне орудие ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось размещено на городском стадионе подконтрольного Киеву Херсона. Российская группировка войск «Днепр» уничтожила пушку Д-30, о чем журналистам РИА Новости рассказал оператор комплекса с позывным Мореман.

Выявил и поразил орудие расчет ударно-разведывательного комплекса «Zala-Ланцет». Уточняется, что артиллерийская установка стояла непосредственно на территории спортивного комплекса.

Мореман уточнил, что уже через дорогу от стадиона расположены жилые кварталы, состоящие из многоквартирных домов.

Ранее оператор-техник расчета БПЛА с позывным Викинг рассказал, что украинские военные на правом берегу Днепра размещают орудия во дворах жилых домов, используя мирных жителей как прикрытие.

    Последние новости

    Стало известно о разрушениях в Ленобласти после налета дронов ВСУ

    Названы три веские причины громко стонать во время секса

    Трамп обеспокоил Европу возможным шагом по Украине

    Раскрыты планы США по наземной операции против Ирана

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка при родах

    Названо место ЕС в очереди за российскими энергоносителями

    Уволившимся россиянам перестали искать замену

    Генсек НАТО рассказал о помощи Украине со стороны США

    Российский рабочий ответит за пожар на предприятии с ущербом на сотню миллионов

    Все новости
