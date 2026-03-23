РИА Новости: ВС России уничтожили установленное на стадионе в Херсоне орудие ВСУ

Артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось размещено на городском стадионе подконтрольного Киеву Херсона. Российская группировка войск «Днепр» уничтожила пушку Д-30, о чем журналистам РИА Новости рассказал оператор комплекса с позывным Мореман.

Выявил и поразил орудие расчет ударно-разведывательного комплекса «Zala-Ланцет». Уточняется, что артиллерийская установка стояла непосредственно на территории спортивного комплекса.

Мореман уточнил, что уже через дорогу от стадиона расположены жилые кварталы, состоящие из многоквартирных домов.

Ранее оператор-техник расчета БПЛА с позывным Викинг рассказал, что украинские военные на правом берегу Днепра размещают орудия во дворах жилых домов, используя мирных жителей как прикрытие.