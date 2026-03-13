Реклама

Российский боец рассказал о тактике маскировки ВСУ в Херсоне

Боец ВС РФ рассказал об использовании ВСУ мирных жителей как щита в Херсоне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Stringer / Reuters

Украинские военные на правом берегу Днепра в Херсонской области размещают орудия во дворах жилых домов, используя мирных жителей как прикрытие. Об этом рассказал ТАСС оператор-техник расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Викинг.

«Они работают из Херсона, из ближайших к берегу поселков — из домов, прямо со дворов, то есть прикрываются мирными жителями, не стыдясь этого», — рассказал военнослужащий. По его словам, на островах и непосредственно на берегу украинские подразделения не располагаются.

С помощью беспилотников Supercam российские военные ведут разведку правобережья, фиксируя передвижения противника и техники. После доразведки координаты передаются ударным расчетам.

«Сегодня операторы "пойдут" на тот берег вести объективный контроль. Бывает, находим передвижение, ставим пометки, потом доразведка. Если командование считает, что это приоритетная цель — идет уничтожение», — поделился он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проводить ротацию в Антоновке на правом берегу Днепра. По его словам, российские военные выявляют передвижения украинских войск и наносят удары по скоплениям живой силы и пунктам запуска БПЛА.

