16:00, 25 февраля 2026Бывший СССР

В России объяснили уход подразделений ВСУ с правобережья Днепра

Сальдо: подразделения ВСУ покидают правобережье Днепра для ротации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проводить ротацию в Антоновке на правом берегу Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Противник маскируется и периодически проводит ротацию (...). Антоновка — один из населенных пунктов на берегу Днепра, где противник сосредоточивает свои силы», — рассказал чиновник.

По его словам, российские военные выявляют передвижения украинских войск и наносят удары по скоплениям живой силы и пунктам запуска БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Херсонский вестник» сообщил, что подразделения ВСУ начали покидать свои позиции на правом берегу Днепра, включая пункты временной дислокации в Антоновке.

