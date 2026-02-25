В России объяснили уход подразделений ВСУ с правобережья Днепра

Сальдо: подразделения ВСУ покидают правобережье Днепра для ротации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проводить ротацию в Антоновке на правом берегу Днепра. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Противник маскируется и периодически проводит ротацию (...). Антоновка — один из населенных пунктов на берегу Днепра, где противник сосредоточивает свои силы», — рассказал чиновник.

По его словам, российские военные выявляют передвижения украинских войск и наносят удары по скоплениям живой силы и пунктам запуска БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Херсонский вестник» сообщил, что подразделения ВСУ начали покидать свои позиции на правом берегу Днепра, включая пункты временной дислокации в Антоновке.