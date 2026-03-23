Задержан подозреваемый в ранении подростка на фуд-корте российского города

Ранивший подростка ножом в лицо в Петербурге оказался несовершеннолетним

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на подростка с ножом на фудкорте в торговом центре Приморского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, задержанный оказался ровесником пострадавшего 17-летнего юноши. Накануне вечером, 19 марта, подозреваемый подошел к группе молодых людей, завел разговор и ударил одного из подростков ножом в лицо, после чего скрылся с места ЧП. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Дома у подозреваемого провели обыск.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Ранее сообщалось, что мать пострадавшего подростка написала заявление в полицию.

