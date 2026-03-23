Женщина-строитель сурово отомстила зарвавшемуся коллеге

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA-ForgetMeNot- рассказала о грубой мести своему коллеге, с которым они работают на стройке. Причиной конфликта стала обычная лестница.

«Однажды я собрала все лестницы на стройплощадке и аккуратно сложила их по размерам. После этого я приступила к своей задаче: у меня была двухметровая лестница и гвоздезабивной пистолет, но мне не хватало самих гвоздей, поэтому мне пришлось сбегать в магазин и поднять три пятикилограммовые коробки на пять лестничных пролетов», — написала женщина.

Однако, оказавшись на месте, она обнаружила, что ее подготовленную к работе лестницу забрал коллега. Она уточнила, почему он не взял одну из тех, что ею же были заботливо сложены на другом конце комнаты, на что тот лишь пожал плечами и предложил автору именно так и поступить.

«Эта несправедливость меня взбесила, и я дождалась перерыва, когда все ушли в зону отдыха. Заметив его поясную сумку с инструментами, я просто прибила ее к полу. Я даже взяла саморезы, вкрутила и их, после чего еще и загнула. Самое смешное, что я использовала шурупы разных размеров, которые нельзя просто вытащить, нужно долго выкручивать. Он ничего не сказал, так что, полагаю, даже и не догадался, что это моих рук дело», — заключила автор.

