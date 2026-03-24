24 марта 2026

24 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова (редактор)
Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

24 марта в мире отмечают день, который напоминает о важности профилактики одной из опасных болезней — туберкулеза. В Россий свой праздник отмечают штурманы ВВС РФ. «Лента.ру» рассказывает, что еще празднуют в России и других странах, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

День штурманской службы ВВС России

В 2000 году календарь российских праздников пополнился новым праздником — Днем штурмана Военно-воздушных сил России. 24 марта выбрали в качестве даты торжества неслучайно: в этот день в 1916 году создали Центральную аэронавигационную станцию, которая помогла летчикам просчитывать маршруты в небе.

Праздники в мире

Международный день борьбы с туберкулезом

24 марта 1882 года ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, ее назвали его честь — палочка Коха. За свое открытие в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по медицине.

А ровно через 100 лет после открытия, в 1982 году учредили Международный день борьбы с туберкулезом. Этот день призван напомнить людям о важности вакцинации и о том, насколько губителен может быть вирус.

Фото: Scherl / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 24 марта

  • Международный день борьбы с депрессией
  • День мастера маникюра
  • Международный день иллюзионистов
  • День рождения паровоза

Какой церковный праздник 24 марта

День памяти преподобного Софрония

24 марта верующие вспоминают о жизни преподобного Софрония — отшельника, который сам запер себя в пещере неподалеку от Киево-Печерского монастыря в XIII веке. Согласно легенде, он каждый день читал Псалтырь от корки до корки, а чтобы не забывать о земных страданиях, носил железный пояс, который натирал ему кожу до крови. За все испытания Бог дал ему услышать пение хора ангелов.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 марта

  • День памяти священномученика Пиония, пресвитера Смирнского
  • День памяти священноисповедника Василия Малахова
  • День памяти преподобного Алексия Голосеевского, Киевского (Шепелева)

Приметы на 24 марта

  • Если вороны сидят на ветках дерева — ждать тепла, а если ходят по земле — то холода.
  • Если по полю бегают мыши — год будет неурожайным.
  • Если поругаться с родственником, он скоро серьезно заболеет.

Кто родился 24 марта

Фото: AP Photo

Гарри Гудини (1874-1926)

Американский иллюзионист Гарри Гудини родился в 1874 году в Венгрии, но вырос в США, куда его семья переехала через несколько лет. При этом сам Гудини всю жизнь говорил, что место его рождения — американский штат Висконсин.

Мало кто знает, что Гарри Гудини — это псевдоним, на самом деле иллюзиониста звали Эрик Вайс

Гудини прославился как разоблачитель трюков и фокусник, задумки которого многим казались недостижимыми. Например, он на глазах зрителей проходил сквозь кирпичную стену, выбирался из кандалов, будучи под водой, и даже заставил исчезнуть живого слона.

Луи Андерсон (1953-2022)

Американский комик Луи Андерсон родился в 1953 году в городе Сент-Пол в штате Миннесота. Получил большую популярность в стране, выступая со стендап-монологами о своей жизни.

Но настоящая мировая слава пришла к нему, когда в нулевых он совместно с телеканалом Fox Kids выпустил полубиографический мультсериал «Жизнь с Луи». В нем Андерсон от лица восьмилетнего себя рассказывал разные истории о жизни большой семьи, в которой родился — у него было 10 братьев и сестер, мать-домохозяйка и отец, работающий на заводе. Шоу выиграло несколько премий «Эмми» и сделало Андерсона миллионером.

Кто еще родился 24 марта

  • Джессика Честейн (49 лет) — американская актриса, известная по фильмам «Интерстеллар», «Марсианин», «Мама», «Жена смотрителя зоопарка» и другим.
  • Эллисон Хэнниган (52 года) — американская актриса, исполнительница роли Лили в сериале «Как я встретил вашу маму»
  • Андрей Мерзликин (53 года) — российский актер, исполнитель роли Димона в фильме «Бумер»
  • Джим Парсонс (53 года) — американский актер, исполнитель роли Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва»

    Последние новости

    В России анонсировали новые условия для мира на Украине

    В Москве задержали подозреваемого в краже смартфонов на 1,4 миллиона рублей

    Кадыров показал кадры уничтожения украинской техники в зоне СВО

    Китай подготовится к уничтожению HIMARS

    «Этот козырь еще не использован». Иран нашел союзника в борьбе с США. Как они могут заставить Трампа закончить войну?

    В одной стране вынуждены отказаться от основного промысла из-за цен на топливо

    Сафонов рассказал о разделившем его жизнь в Париже на «до и после» событии

    Пять мирных россиян пострадали в результате атак ВСУ

    Умер замглавы комитета Госдумы по обороне

    Онкобольная Лерчек ослепла на один глаз

    Все новости
