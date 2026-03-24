24 марта в мире отмечают день, который напоминает о важности профилактики одной из опасных болезней — туберкулеза. В Россий свой праздник отмечают штурманы ВВС РФ. «Лента.ру» рассказывает, что еще празднуют в России и других странах, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

День штурманской службы ВВС России

В 2000 году календарь российских праздников пополнился новым праздником — Днем штурмана Военно-воздушных сил России. 24 марта выбрали в качестве даты торжества неслучайно: в этот день в 1916 году создали Центральную аэронавигационную станцию, которая помогла летчикам просчитывать маршруты в небе.

Праздники в мире

Международный день борьбы с туберкулезом

24 марта 1882 года ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, ее назвали его честь — палочка Коха. За свое открытие в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по медицине.

А ровно через 100 лет после открытия, в 1982 году учредили Международный день борьбы с туберкулезом. Этот день призван напомнить людям о важности вакцинации и о том, насколько губителен может быть вирус.

Фото: Scherl / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 24 марта

Международный день борьбы с депрессией

День мастера маникюра

Международный день иллюзионистов

День рождения паровоза

Какой церковный праздник 24 марта

День памяти преподобного Софрония

24 марта верующие вспоминают о жизни преподобного Софрония — отшельника, который сам запер себя в пещере неподалеку от Киево-Печерского монастыря в XIII веке. Согласно легенде, он каждый день читал Псалтырь от корки до корки, а чтобы не забывать о земных страданиях, носил железный пояс, который натирал ему кожу до крови. За все испытания Бог дал ему услышать пение хора ангелов.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 марта

День памяти священномученика Пиония, пресвитера Смирнского

День памяти священноисповедника Василия Малахова

День памяти преподобного Алексия Голосеевского, Киевского (Шепелева)

Приметы на 24 марта

Если вороны сидят на ветках дерева — ждать тепла, а если ходят по земле — то холода.

Если по полю бегают мыши — год будет неурожайным.

Если поругаться с родственником, он скоро серьезно заболеет.

Кто родился 24 марта

Фото: AP Photo

Гарри Гудини (1874-1926)

Американский иллюзионист Гарри Гудини родился в 1874 году в Венгрии, но вырос в США, куда его семья переехала через несколько лет. При этом сам Гудини всю жизнь говорил, что место его рождения — американский штат Висконсин.

Мало кто знает, что Гарри Гудини — это псевдоним, на самом деле иллюзиониста звали Эрик Вайс

Гудини прославился как разоблачитель трюков и фокусник, задумки которого многим казались недостижимыми. Например, он на глазах зрителей проходил сквозь кирпичную стену, выбирался из кандалов, будучи под водой, и даже заставил исчезнуть живого слона.

Американский комик Луи Андерсон родился в 1953 году в городе Сент-Пол в штате Миннесота. Получил большую популярность в стране, выступая со стендап-монологами о своей жизни.

Но настоящая мировая слава пришла к нему, когда в нулевых он совместно с телеканалом Fox Kids выпустил полубиографический мультсериал «Жизнь с Луи». В нем Андерсон от лица восьмилетнего себя рассказывал разные истории о жизни большой семьи, в которой родился — у него было 10 братьев и сестер, мать-домохозяйка и отец, работающий на заводе. Шоу выиграло несколько премий «Эмми» и сделало Андерсона миллионером.

Кто еще родился 24 марта