24 марта в мире отмечают день, который напоминает о важности профилактики одной из опасных болезней — туберкулеза. В Россий свой праздник отмечают штурманы ВВС РФ. «Лента.ру» рассказывает, что еще празднуют в России и других странах, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День штурманской службы ВВС России
В 2000 году календарь российских праздников пополнился новым праздником — Днем штурмана Военно-воздушных сил России. 24 марта выбрали в качестве даты торжества неслучайно: в этот день в 1916 году создали Центральную аэронавигационную станцию, которая помогла летчикам просчитывать маршруты в небе.
Праздники в мире
Международный день борьбы с туберкулезом
24 марта 1882 года ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, ее назвали его честь — палочка Коха. За свое открытие в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по медицине.
А ровно через 100 лет после открытия, в 1982 году учредили Международный день борьбы с туберкулезом. Этот день призван напомнить людям о важности вакцинации и о том, насколько губителен может быть вирус.
Какие еще праздники отмечают в мире 24 марта
- Международный день борьбы с депрессией
- День мастера маникюра
- Международный день иллюзионистов
- День рождения паровоза
Какой церковный праздник 24 марта
День памяти преподобного Софрония
24 марта верующие вспоминают о жизни преподобного Софрония — отшельника, который сам запер себя в пещере неподалеку от Киево-Печерского монастыря в XIII веке. Согласно легенде, он каждый день читал Псалтырь от корки до корки, а чтобы не забывать о земных страданиях, носил железный пояс, который натирал ему кожу до крови. За все испытания Бог дал ему услышать пение хора ангелов.
Какие еще церковные праздники отмечают 24 марта
- День памяти священномученика Пиония, пресвитера Смирнского
- День памяти священноисповедника Василия Малахова
- День памяти преподобного Алексия Голосеевского, Киевского (Шепелева)
Приметы на 24 марта
- Если вороны сидят на ветках дерева — ждать тепла, а если ходят по земле — то холода.
- Если по полю бегают мыши — год будет неурожайным.
- Если поругаться с родственником, он скоро серьезно заболеет.
Кто родился 24 марта
Гарри Гудини (1874-1926)
Американский иллюзионист Гарри Гудини родился в 1874 году в Венгрии, но вырос в США, куда его семья переехала через несколько лет. При этом сам Гудини всю жизнь говорил, что место его рождения — американский штат Висконсин.
Мало кто знает, что Гарри Гудини — это псевдоним, на самом деле иллюзиониста звали Эрик Вайс
Гудини прославился как разоблачитель трюков и фокусник, задумки которого многим казались недостижимыми. Например, он на глазах зрителей проходил сквозь кирпичную стену, выбирался из кандалов, будучи под водой, и даже заставил исчезнуть живого слона.
Луи Андерсон (1953-2022)
Американский комик Луи Андерсон родился в 1953 году в городе Сент-Пол в штате Миннесота. Получил большую популярность в стране, выступая со стендап-монологами о своей жизни.
Но настоящая мировая слава пришла к нему, когда в нулевых он совместно с телеканалом Fox Kids выпустил полубиографический мультсериал «Жизнь с Луи». В нем Андерсон от лица восьмилетнего себя рассказывал разные истории о жизни большой семьи, в которой родился — у него было 10 братьев и сестер, мать-домохозяйка и отец, работающий на заводе. Шоу выиграло несколько премий «Эмми» и сделало Андерсона миллионером.
Кто еще родился 24 марта
- Джессика Честейн (49 лет) — американская актриса, известная по фильмам «Интерстеллар», «Марсианин», «Мама», «Жена смотрителя зоопарка» и другим.
- Эллисон Хэнниган (52 года) — американская актриса, исполнительница роли Лили в сериале «Как я встретил вашу маму»
- Андрей Мерзликин (53 года) — российский актер, исполнитель роли Димона в фильме «Бумер»
- Джим Парсонс (53 года) — американский актер, исполнитель роли Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва»