Аэролодка для Соловков довела чиновника до колонии

Российский чиновник получил два года из-за купленной аэролодки для Соловков

Бывший руководитель главного управления капитального строительства Архангельской области Александр Ануфриев получил два года колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в рамках госпрограммы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» и строительства больницы в поселке Соловецкий, чиновник необоснованно согласовал покупку подрядной организацией аэролодки «Север 750К» за 10 миллионов рублей. Покупка лодки не была предусмотрена условиями контракта. Кроме того, технические характеристики судна не позволяют перевозить грузы и пассажиров по Белому морю.

Ранее сообщалось, что в деятельности оборонного предприятия, занимающегося выпуском особо востребованной в период проведения специальной военной операции продукции, вскрылись факты злоупотреблений.