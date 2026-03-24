Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:40, 24 марта 2026

Аэролодка для Соловков довела чиновника до колонии

Российский чиновник получил два года из-за купленной аэролодки для Соловков
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бывший руководитель главного управления капитального строительства Архангельской области Александр Ануфриев получил два года колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в рамках госпрограммы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» и строительства больницы в поселке Соловецкий, чиновник необоснованно согласовал покупку подрядной организацией аэролодки «Север 750К» за 10 миллионов рублей. Покупка лодки не была предусмотрена условиями контракта. Кроме того, технические характеристики судна не позволяют перевозить грузы и пассажиров по Белому морю.

Ранее сообщалось, что в деятельности оборонного предприятия, занимающегося выпуском особо востребованной в период проведения специальной военной операции продукции, вскрылись факты злоупотреблений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok