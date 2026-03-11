Реклама

Силовые структуры
16:30, 11 марта 2026Силовые структуры

Стало известно о преступлениях на предприятии по выпуску оружия и боеприпасов в России

ФСБ: Вскрыты факты злоупотреблений руководством ФКП «Комбинат «Каменский»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В деятельности оборонного предприятия, занимающегося выпуском особо востребованной в период проведения специальной военной операции продукции, вскрылись факты злоупотреблений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, факты злоупотребления должностными полномочиями вменяются одному из руководителей ФКП «Комбинат «Каменский». Противоправная деятельность своевременно выявлена и пресечена, отметили в УФСБ.

На основании материалов, добытых оперативниками спецслужбы, управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа»).

Предприятие занимается выпуском оружия и боеприпасов.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что сотрудники МВД и ФСБ сорвали вывоз из страны 75 миллионов единиц боеприпасов общей стоимостью свыше одного миллиарда рублей.

