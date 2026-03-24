Число жертв авиакатастрофы в Колумбии возросло

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:35, 24 марта 2026Мир

Caracol: Число жертв авиакатастрофы в Колумбии достигло 66
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Число жертв авиакатастрофы с участием военно-транспортного самолета Hercules C-130 в Колумбии возросло до 66. Об этом сообщил телеканал Caracol со ссылкой на военных.

По уточненным данным, на борту самолета находились 128 человек, из них 57 госпитализированы. Судьба еще 4 пассажиров в данный момент неизвестна.

Борт более чем с сотней военных на борту упал при взлете вечером 23 марта. Катастрофа произошла в городе Пуэрто-Легуисамо, в южной части колумбийской Амазонии близ границы с Перу. По предварительным данным, во время выполнения маневра самолет не смог должным образом набрать высоту после взлета. Пожар на месте падения самолета сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok