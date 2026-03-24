Десятки депутатов Верховной Рады отказались прийти на заседание из-за угроз

Гончаренко: 60 депутатов Рады отказались прийти на заседание из-за угроз

Десятки депутатов Верховной Рады отказались прийти на заседание 25 марта из-за угроз, об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, офис президента Украины готовит провокации в отношении членов правящей фракции «Слуга народа», из-за чего уже 60 человек решили не посещать заседание.

«Будут давить, чтобы они проголосовали за законы МВФ. На данный момент около 60 «слуг» уже отказались приходить в Раду», — рассказал Гончаренко.

Накануне нардеп заявил, что офис Владимира Зеленского готовит показательное избиение депутатов Верховной Рады, чтобы парламент голосовал так, как хочет руководство страны.