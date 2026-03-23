Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
12:44, 23 марта 2026

Офис Зеленского запланировал показательное избиение депутатов Рады

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит показательное избиение депутатов Верховной Рады из фракции «Слуга народа», чтобы парламент голосовал так, как хочет руководство страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«По моим данным, в эту среду в квартале планируются провокации и показательное избиение нескольких депутатов-"слуг народа". Задумка проста: чтобы все остальные боялись и голосовали все, что спускает офис президента», — написал он.

До этого к защите президента от попытки депутатского переворота призвал украинский политтехнолог Владимир Петров. Как утверждает Гончаренко, таким образом он передал «привет» парламентариям от президента Зеленского.

Ранее Верховная Рада сорвала принятие закона для Международного валютного фонда (МВФ), от которого в том числе зависит выделение Европейским союзом (ЕС) кредита на 90 миллиардов евро (почти 9 триллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Принятие документа является одним из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от МВФ.

