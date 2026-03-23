12:20, 23 марта 2026Бывший СССР

В Раде поставили под угрозу кредит ЕС на 90 миллиардов евро

«РБК-Украина»: В Раде не приняли закон, от которого зависят 90 млрд евро от ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада сорвала принятие закона для Международного валютного фонда (МВФ), от которого в том числе зависит выделение Европейским союзом (ЕС) кредита на 90 миллиардов евро (почти 9 триллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на анонимные источники в парламенте.

«Самым показательным примером стал провал голосования за цифровые платформы (...) Депутаты дали лишь 168 голосов "за", из них "Слуга народа" — только 126. Нардепы даже не смогли отправить законопроект на доработку — на это голосов тоже не хватило», — сообщил пожелавший остаться анонимным парламентарий.

Отмечается, что этот проект является одним из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от МВФ. Такое решение ставит получение 90-миллиардного кредита ЕС под угрозу.

Ранее стало известно о кризисе в парламенте Украины. По информации «РБК-Украина», главной проблемой, вызывающей кризис, нардепы называют премьер-министра Юлию Свириденко и ее правительство.

19 марта Венгрия и Словакия заблокировали решение Европейского союза (ЕС) о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Как утверждается в коммюнике по итогам саммита ЕС, Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Пять автобрендов изменили цены на свои машины в России в марте

    Российские войска продвинулись у Славянска

    Ссора в гараже плохо закончилась для молодой россиянки

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Все новости
