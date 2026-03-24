13:16, 24 марта 2026

Дипломат рассказал о критике главы МАГАТЭ из-за заявлений об Иране

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Рафаэль Гросси. Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подвергается обоснованной критике из-за заявлений об Иране. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнил, что в 2009 году МАГАТЭ приняло специальное решение, в котором зафиксировало, что любое нападение на мирный ядерный объект будет представлять собой нарушение норм международного права, Уставов ООН и МАГАТЭ, и назвало эту формулировку сильной.

«Вот ее воспроизвести вслух Гросси не решается почему-то. Да, он упоминает иногда о недопустимости атак на мирные ядерные объекты, но как-то через запятую, наряду с другими какими-то положениями. Я бы сказал, что это не очень внятно звучит, за что мы подвергаем его обоснованной критике», — подчеркнул Ульянов.

По его словам, сложилась такая ситуация, что запуганы не только государства — члены МАГАТЭ, но и в какой-то степени секретариат агентства.

Ранее Ульянов заявил, что происходящее в Иране производит впечатление сюрреализма, поскольку никаких поводов для масштабных военных действий не было, а наоборот, шли переговоры.

    Последние новости

    В Россию начали ехать мигранты из новой страны

    Начальник котельной Минобороны России раскаялся

    Гоблин рассказал о «клиническом диагнозе» Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто снял пародию на старый номер Зеленского

    Солистка «Тату» ответила обвинившему психологов в разрушении семей Джигану

    Стало известно о ежедневно дорожающем в европейской столице бензине

    Готовность Саудовской Аравии присоединиться к конфликту против Ирана оценили

    Названа группа людей с самым высоким риском смерти от рака

    Иран пригрозил ударить по израильским военным в Газе

    Мужчина вышел на оздоровительную прогулку в Таиланде и пережил остановку сердца

    Все новости
