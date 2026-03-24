Российский дипломат назвал операцию Израиля и США в Иране сюрреализмом

Ульянов: Все, что происходит в Иране, производит впечатление сюрреализма

Все, что происходит в Иране, производит впечатление сюрреализма. Так об операции США и Израиля высказался постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«На меня все это производит впечатление какого-то сюрреализма. Хотя бы потому, что никаких поводов для масштабных военных действий не было. Наоборот, шли переговоры», — заявил он.

По его словам, переговоры проходили довольно удачно, но неожиданно вместо их продолжения начались бомбардировки, что действительно производит «самое странное впечатление».