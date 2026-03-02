Реклама

22:31, 2 марта 2026

В России допустили «второй Чернобыль» в Иране

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Катастрофа, подобная аварии на АЭС в Чернобыле, может грозить Ирану из-за манипуляций Запала вокруг ядерной темы. Такое развитие событий допустила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «360».

Так она ответила на вопрос, возможен ли сценарий «второго Чернобыля» из-за бомбардировок ядерных объектов в Иране. «Конечно. Это недопустимо — то, как Запад манипулирует ядерной темой», — сказала дипломат.

Захарова привела в пример документы Службы внешней разведки России, в которых гроворится, что Париж и Лондон готовы предоставить Украине материалами либо самим оружием с ядерной составляющей, чтобы вывести конфликт на новый уровень. Она также напомнила слова постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова: «Декларировавшиеся озабоченности в контексте ядерной программы Ирана последние четверть века были лишь ширмой для решения этой единственной задачи» — по «сведению политических счетов с государствами, чья независимая политика и суверенный выбор» не устраивают США.

Ранее The Atlantic со ссылкой на источники раскрыл следующую цель администрации президента США Дональда Трампа после Ирана. Вполне вероятно, что ей станет Куба.

