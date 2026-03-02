Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 2 марта 2026Мир

В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана

Atlantic: Трамп рассматривает возможность операции против Кубы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты рассматривают возможность операции против Кубы, основываясь на результатах атак на Иран и Венесуэлу. К такому выводу пришло издание The Atlantic со ссылкой на источники.

«Дональд Трамп допустил возможность "дружественного захвата" острова с населением 11 миллионов человек. Он сказал, что госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с кубинскими лидерами на "очень высоком уровне", чтобы "заключить сделку"», — сказано в статье.

Как отмечается, в Вашингтоне анализируют итоги недавних действий. Власти оценивают их как успешные с точки зрения достигнутых политических и военных целей.

Сам Трамп неоднократно говорил о плачевном экономическом положении острова, указывая, что там «нет нефти, нет денег, нет ничего».

Ранее сообщалось, что профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что удары Штатов по Ирану станут величайшей ошибкой в истории государства. По его словам, военный конфликт на Ближнем Востоке стал предсказуемой катастрофой, поскольку объективность размылась, а милитаризм превознесли как патриотизм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Более 100 домов получили повреждения в российском городе-герое из-за атаки ВСУ

    В КСИР выступили с жестким обращением к США и Израилю

    Названа стоимость «эвакуации» из Эр-Рияда на частном самолете

    В стране ЕС белоруске без ее ведома удалили все детородные органы

    В России допустили «второй Чернобыль» в Иране

    В России изменились программы в автошколах

    В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана

    Шведские биатлонисты получили бронзовые медали ОИ-2010 после дисквалификации Устюгова

    В России спешно изменили названия комплектаций машин Lada и Москвич

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok