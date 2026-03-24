13:42, 24 марта 2026Авто

Для электрокаров и гибридов предложили альтернативный вариант попасть в Крым

Министр Козловский сообщил о возможности паромной переправы «электричек» в Крым
Марина Аверкина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил, что республиканские власти совместно с Министерством транспорта РФ изучают возможность организации паромной переправы для электрокаров и гибридов. Для этого вида легковых машин в настоящее время проезд по Крымскому мосту закрыт, пишет РИА Новости Крым.

По словам Козловского, окончательного решения относительно паромной переправы на данный момент нет. «Смотрим, будет ли на это возможность или нет», — прокомментировал ситуацию он.

Напомним, что ограничение въезда машин с электрическими двигателями на территорию полуострова вступили в силу 3 ноября 2025 года. Соответствующий документ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Запрет на въезд таких транспортных средств на мост со стороны Тамани до этого был введен указом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее аналитик Сергей Целиков рассказал об особенности авторынка Крыма. Доля электромобилей в регионе заметно выше среднероссийских показателей, отметил он.

