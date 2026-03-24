Долина снизила цену на выступления на фоне скандала

Super: Лариса Долина снизила гонорары на 1,2 миллиона рублей

Народная артистка России Лариса Долина снизила стоимость частных выступлений на фоне скандала с квартирой. Об этом пишет Super.

Как сообщает издание, в 2025 году до резонансного дела о продаже квартиры в Хамовниках Долина зарабатывала 3,5 миллиона рублей за выступление. Теперь артистка снизила стоимость до 3 миллионов. Отмечается, что при успешном торге заказчик может добиться еще более значительной скидки: певица готова выступить за 2,3 миллиона.

По данным Super, в апреле у исполнительницы хита «Погода в доме» запланированы 12 частных выступлений. В то же время классические концерты у Долиной случаются редко, артистка поет в небольших залах и не собирает аншлаги.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов указал на вину Долиной в том, что с ее концертов уходят люди. По его словам, так публика реагирует на скандал с квартирой, и каждый зритель имеет право на свое мнение.