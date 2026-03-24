Культура
19:52, 24 марта 2026

Долина снизила цену на выступления на фоне скандала

Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина снизила стоимость частных выступлений на фоне скандала с квартирой. Об этом пишет Super.

Как сообщает издание, в 2025 году до резонансного дела о продаже квартиры в Хамовниках Долина зарабатывала 3,5 миллиона рублей за выступление. Теперь артистка снизила стоимость до 3 миллионов. Отмечается, что при успешном торге заказчик может добиться еще более значительной скидки: певица готова выступить за 2,3 миллиона.

По данным Super, в апреле у исполнительницы хита «Погода в доме» запланированы 12 частных выступлений. В то же время классические концерты у Долиной случаются редко, артистка поет в небольших залах и не собирает аншлаги.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов указал на вину Долиной в том, что с ее концертов уходят люди. По его словам, так публика реагирует на скандал с квартирой, и каждый зритель имеет право на свое мнение.

    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Список допущенных к работе в такси машин расширили

    Стюардесса перепутала обычный лед с сухим и спровоцировала ожог у пассажирки самолета

    Комик-иноагент покаялся за возмутившую зрителей шутку о женщинах

    Дима Билан решил избавиться от загородного дома в Подмосковье

    Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

    Раскрыт способ снизить риск отторжения зубных имплантов

    Больше десяти человек пострадали при двух ударах по агропредприятию в российском регионе

    Долина снизила цену на выступления на фоне скандала

    Консервы с сайрой довели чиновника Россельхознадзора до превышения полномочий

    Все новости
