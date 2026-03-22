Музыкальный критик высказался о концертах Долиной

Соседов: Долина виновата в том, что с ее концертов уходят люди

Народная артистка России Лариса Долина сама виновата в том, что с ее концертов уходят люди. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, пишет «Телепрограмма».

По его словам, каждый зритель имеет право на свое мнение, и артистке следует это принять. «Если люди уходят с выступления артиста, любого, виноват артист, а не зрители. Значит, им не интересно, не нужно», — высказался он.

Как указал Соседов, так публика реагирует на скандал с квартирой.

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что публика тепло встретила певицу на концерте в Санкт-Петербурге.