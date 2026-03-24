Героиня популярного реалити-шоу раскрыла правду об оргиях за кадром

Пользовательница Reddit с ником Effective_Singer2727 рассказала о своем опыте участия в реалити-шоу Love Island. Участники программы пытались создать друг с другом пары, чтобы в конце сезона выиграть большой денежный приз.

«Я участвовала только в одном сезоне, но занималась сексом с двумя участниками. Один раз это произошло во время оргии за кадром, какие случались нередко. Также у меня были интимные отношения с тремя другими участниками других сезонов», — написала девушка.

Она добавила, что после окончания съемок год тайно встречалась с оператором. Они впервые поцеловались примерно за две недели того, как героиня покинула шоу.

«Конечно, в таких проектах можно найти любовь, но она, скорее всего, не будет настоящей. Когда ты заперт в доме с одними и теми же людьми неделями, мозг начинает тебя обманывать. Поэтому я "влюблялась" три раза за время, что провела там», — заключила девушка.

