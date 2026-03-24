Глава ЕК рассказала об использовании самолета Австралии против Ирана

09:51, 24 марта 2026

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила об использовании самолета Австралии против Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что австралийский самолет-разведчик, ранее помогавший Украине, теперь задействован против Ирана в Персидском заливе. Соответствующее заявление она сделала, выступая в парламенте Австралии, передает ABC News.

«Не должно ускользнуть от внимания, что тот же самолет наблюдения, который летал над Польшей для защиты Украины, сейчас находится в Персидском заливе, помогая защищать наших партеров от атак Ирана», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Австралия неизменно поддерживает европейскую безопасность. Выступление главы Еврокомиссии раскрыло факт перенаправления военного ресурса союзников с украинского направления на ближневосточный театр операций.

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не ответила прямо на вопрос журналиста о том, начали ли Штаты ближневосточный конфликт, который не смогут завершить. Вместо этого она призвала к переговорам по урегулированию на Ближнем Востоке. Также фон дер Ляйен добавила, что последствия конфликта уже ощущаются во всем мире.

