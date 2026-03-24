07:12, 24 марта 2026

Фон дер Ляйен растерялась после вопроса журналиста о Трампе

Фон дер Ляйен не сказала, смогут ли США завершить конфликт на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не ответила прямо на вопрос журналиста о том, начали ли Штаты ближневосточный конфликт, который не смогут завершить. Вместо этого она призвала к переговорам по урегулированию на Ближнем Востоке, передает телеканал АВС.

«Сейчас необходимо перейти к переговорам и прекратить боевые действия. Ситуация критична для глобальных поставок энергии», — отметила она в ответ на вопрос журналиста о способности президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Ближнем Востоке.

Также фон дер Ляйен добавила, что последствия конфликта уже ощущаются во всем мире.

Ранее сообщалось, что администрация президента США считает маловероятным смену власти в Иране, а также уничтожение ядерной программы и ракетного арсенала Исламской Республики. В связи с этим Трамп ищет способ объявить о своей победе.

Глава Белого дома ранее в Мемфисе заявил о якобы готовности Ирана к заключению сделки. До того стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль.

