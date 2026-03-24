В США заявили о невозможности смены власти в Иране

WP: Администрация Трампа не верит в смену власти в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа считает маловероятным смену власти в Иране, а также уничтожение ядерной программы и ракетного арсенала Исламской Республики. Об этом заявило издание The Washington Post (WP).

По информации издания, в связи с этим Трамп ищет способ объявить о своей победе. Также американский лидер рассматривает вариант захвата Ормузского пролива для последующих ударов по Ирану без рисков для мировой экономики.

Ранее Трамп в Мемфисе заявил о якобы готовности Ирана к заключению сделки. До того стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль.

