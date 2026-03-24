19:06, 24 марта 2026Бывший СССР

Глава МИД Литвы призвал к одной мере из-за упавшего в стране дрона

Глава МИД Литвы Будрис призвал укрепить системы ПВО из-за упавшего в стране БПЛА
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Omar Havana / Reuters

Литве необходимо укрепить системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Об этом сообщает LRT.

«Мы понимаем, что системы противовоздушной обороны не охватывают всю высоту, все дистанции и все объекты и над этим постоянно работают», — призвал он.

Будрис отметил, что необходимо укреплять систему противовоздушной обороны страны, работая вместе с союзниками над этой задачей.

О падении в Литве дрона стало известно в ночь на 24 марта. Инцидент произошел в Варенском районе — дрон упал в озеро и взорвался. Однако армия и пограничники не зафиксировали его радарами. Премьер-министр республики Инга Ругинене заявила, что ответственность за инцидент лежит на Украине.

