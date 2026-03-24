Глава МИД Литвы призвал к одной мере из-за упавшего в стране дрона

Литве необходимо укрепить системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Об этом сообщает LRT.
«Мы понимаем, что системы противовоздушной обороны не охватывают всю высоту, все дистанции и все объекты и над этим постоянно работают», — призвал он.
Будрис отметил, что необходимо укреплять систему противовоздушной обороны страны, работая вместе с союзниками над этой задачей.
О падении в Литве дрона стало известно в ночь на 24 марта. Инцидент произошел в Варенском районе — дрон упал в озеро и взорвался. Однако армия и пограничники не зафиксировали его радарами. Премьер-министр республики Инга Ругинене заявила, что ответственность за инцидент лежит на Украине.