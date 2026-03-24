18:10, 24 марта 2026

Глыба льда пробила лобовое стекло машины на ходу и напугала россиян

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Новосибирске глыба льда внезапно рухнула на машину и пробила лобовое стекло прямо на ходу. Момент падения наледи попал на запись с видеорегистратора, которую опубликовал Telegram-канал ACT-54 Black.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 марта, на Бердском шоссе возле остановки «Таловая». Глыба льда с надземного пешеходного перехода рухнула прямо на движущийся минивэн Honda Freed.

На кадрах видно, как внезапно к автомобилю летит наледь и пробивает лобовое стекло. Пассажиров это напугало, женщина на переднем сидении вскрикнула. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее похожая ситуация произошла в подмосковных Химках. Ледяная глыба упала прямо на проезжавший мимо автомобиль и пробила лобовое стекло. В результате водителю осколками порезало лицо и руки. В ожидании сотрудников ГИБДД снег обрушился еще на два автомобиля, повредив их. На четвертый автомобиль снежная масса рухнула уже в присутствии инспекторов.

