Иран не позволил пройти через Ормузский пролив контейнеровозу

КСИР развернул контейнеровоз Selen и не дал пройти через Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции не позволили пройти через Ормузский пролив контейнеровозу Selen, об этом заявил в соцсети X командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.

«ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen из-за несоблюдения юридических протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив», — сообщил офицер, подчеркнув, что проход любого судна требует согласования с Тегераном.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран стал брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход Ормузского пролива. Некоторые корабли платят за преодоление транспортной артерии до двух миллионов долларов за рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер.