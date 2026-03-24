Из островного государства в Россию отправили первых трудовых мигрантов

Джагарян: Первые трудовые мигранты из Шри-Ланки отправлены в Россию

В Россию отправили первую группу ланкийских трудовых мигрантов. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян, отметив, что значительного потока трудовой силы из этой страны в ближайшее время не будет.

Дипломат добавил, что реализация инициативы по трудовым мигрантам из островного государства сопровождается существенными трудностями. Например, такими как жалобы на невыплату заработной платы в Псковской области.

«С учетом складывающейся ситуации и имеющихся организационных проблем оснований ожидать значительного притока рабочей силы из Шри-Ланки в ближайшей перспективе не имеется», — заключил Джагарян.

Еще в феврале Россия обращалась к Индии и Шри-Ланке для поиска рабочей силы. Кроме того, географию поиска персонала планируют расширять.