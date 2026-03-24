09:36, 24 марта 2026

Клуб НХЛ подписал контракт с вратарем СКА

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с вратарем СКА Мойсевичем
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с вратарем питерского СКА Павлом Мойсевичем. Об этом сообщается на сайте «рыцарей».

Стороны заключили трехлетний контракт новичка. Ранее, 19 марта, Мойсевич и СКА расторгли действовавшее между ними соглашение по инициативе игрока.

Мойсевич стал игроком системы СКА в сезоне-2021/22. За это время он выиграл Кубок Харламова и серебряные медали Молодежной хоккейной лиги в составе «СКА-1946». В текущем сезоне 21-летний голкипер провел десять матчей в составе команды Всероссийской хоккейной лиги «СКА-ВМФ», в которых одержал пять побед и отразил 91,7% бросков.

Мойсевич был выбран «Вегасом» на драфте НХЛ 2024 года. Он ушел к «рыцарям» под 83-м номером.

