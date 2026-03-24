Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:51, 24 марта 2026Силовые структуры

Консервы с сайрой довели чиновника Россельхознадзора до превышения полномочий

В Приморье замглавы Россельхознадзора не принял меры к изъятию запрещенной сайры
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В Приморском крае заместителя главы Россельхознадзора обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Россельхознадзор выявил нарушения в виде подмены сырья при производстве консервов из сайры. Также был выявлен нелогичный объем сырья с использованием иного биологического вида. Несмотря на предостережение госоргана, продукция была реализована, а обвиняемый замруководителя управления Россельхознадзора не принял меры к изъятию консервов и аннулированию ветеринарно-сопроводительных документов.

На время расследования уголовного дела обвиняемому избрали меру пресечения в вида запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель главного управления капитального строительства Архангельской области Александр Ануфриев получил два года колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями из-за аэролодки для Соловков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Список допущенных к работе в такси машин расширили

    Стюардесса перепутала обычный лед с сухим и спровоцировала ожог у пассажирки самолета

    Комик-иноагент покаялся за возмутившую зрителей шутку о женщинах

    Дима Билан решил избавиться от загородного дома в Подмосковье

    Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

    Раскрыт способ снизить риск отторжения зубных имплантов

    Больше десяти человек пострадали при двух ударах по агропредприятию в российском регионе

    Долина снизила цену на выступления на фоне скандала

    Консервы с сайрой довели чиновника Россельхознадзора до превышения полномочий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok