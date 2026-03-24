Консервы с сайрой довели чиновника Россельхознадзора до превышения полномочий

В Приморье замглавы Россельхознадзора не принял меры к изъятию запрещенной сайры

В Приморском крае заместителя главы Россельхознадзора обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Россельхознадзор выявил нарушения в виде подмены сырья при производстве консервов из сайры. Также был выявлен нелогичный объем сырья с использованием иного биологического вида. Несмотря на предостережение госоргана, продукция была реализована, а обвиняемый замруководителя управления Россельхознадзора не принял меры к изъятию консервов и аннулированию ветеринарно-сопроводительных документов.

На время расследования уголовного дела обвиняемому избрали меру пресечения в вида запрета определенных действий.

