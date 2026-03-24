Литовский боец ММА вышел на поединок под гимн СССР

Литовский боец ММА Ноюс Ягелавичус по ошибке вышел на поединок под гимн СССР. Об этом сообщает Delfi.
«Гимн СССР включили на турнире в Литве, когда выходил литовский спортсмен. Организаторы назвали это ошибкой диджея. В свою очередь, диджей заявил, что флешку с музыкой для выхода, на которой был фрагмент гимна, ему передал сам спортсмен», — говорится в сообщении.
Турнир MMA Bushido 101, в котором участвует Ягелавичус, проходит на его родине, в Вильнюсе. Гимн СССР играл несколько секунд, после чего диджей включил музыку, под которую изначально должен был выходить спортсмен — песню группы Survivor Burning Heart.
Организатор соревнований Донатас Симанайтис отметил, что «российская музыка» запрещена на соревнованиях. Бой закончился победой Ягелавичуса.