15:05, 24 марта 2026Спорт

Литовский боец ММА вышел на поединок под гимн СССР

Владислав Уткин
Кадр: @bushido_swat

Литовский боец ММА Ноюс Ягелавичус по ошибке вышел на поединок под гимн СССР. Об этом сообщает Delfi.

«Гимн СССР включили на турнире в Литве, когда выходил литовский спортсмен. Организаторы назвали это ошибкой диджея. В свою очередь, диджей заявил, что флешку с музыкой для выхода, на которой был фрагмент гимна, ему передал сам спортсмен», — говорится в сообщении.

Турнир MMA Bushido 101, в котором участвует Ягелавичус, проходит на его родине, в Вильнюсе. Гимн СССР играл несколько секунд, после чего диджей включил музыку, под которую изначально должен был выходить спортсмен — песню группы Survivor Burning Heart.

Организатор соревнований Донатас Симанайтис отметил, что «российская музыка» запрещена на соревнованиях. Бой закончился победой Ягелавичуса.

    Последние новости

    Отсидевший «до звонка» Олег Митволь вышел на свободу. Чем он займется и почему требует пересмотра дела о хищении миллиарда рублей?

    Автомобилисты помешали экстренным службам спасать людей после мощного взрыва в Севастополе

    Найден простой способ снизить риск инфаркта и инсульта

    Ради покупок в магазине россиянка 71 раз ударила пенсионера ножом

    В Подмосковье с 16-летней девочки потребовали 100-миллионный долг ее погибшего на СВО отца

    Появились кадры из взорвавшегося многоэтажного дома в Севастополе

    Раскрыта судьба подавшего сигнал бедствия бомбардировщика США

    В Москве наступил «мапрель»

    Арабы подделали паспорта ради поездки мечты и были пойманы на посадке в самолет

    Рыси атаковали российские регионы и попали на видео

    Все новости
