Мужчина воспользовался туалетом в отеле и обрек себя на десятилетия сожалений

Пользователь Reddit с ником Commercial_Place_870 рассказал о туалетном казусе, приключившемся с ним около 20 лет назад. Происшествие обрекло мужчину на годы мучительных сожалений.

Тогда он, молодой еще парень, путешествовал по Южной Америке. «Однажды я оказался в небольшом городе в Перу. Я нашел отель, который, вероятно, когда-то был прекрасным, а потом стал довольно обветшалым. Впрочем, меня это устраивало. Вечером я немного побродил по городу и разговорился с местными жителями. Все закончилось так, как и должно было — большим количеством пива», — написал автор.

На следующий день у него была запланирована поездка в другой город на ночном автобусе. При этом днем он выселился из отеля. Он оставил багаж на ресепшене, а сам пошел бродить по местным улочкам. Вернувшись ближе к вечеру, он понял, что комбинация вчерашнего алкоголя и сегодняшнего стрит-фуда самым ожидаемым образом сказалась на его пищеварительной системе.

«Я понял, что времени у меня мало, но на ресепшене никого не было. Я начал искать туалет и, слава богу, за одной из дверей он действительно был. Не очень чистый, но ничего страшного. Я сделал то, что должен был сделать, и, как и следовало ожидать, это не очень приятно пахло и выглядело. Но чувство облегчения сменилось шоком, когда я нажал на кнопку смыва... и ничего не произошло. То же самое в раковине: воды не было», — написал мужчина.

После этого он тихо вернулся к входу, забрал свой багаж из-за стойки регистрации и, поймав такси, навсегда покинул эту гостиницу. Но даже теперь, спустя 20 лет, он иногда думает о несчастном сотруднике отеля, который, уловив неприятный запах, открыл дверь неисправного туалета.

