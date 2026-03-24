06:55, 24 марта 2026

Названа категория должностей для мигрантов с зарплатой 400 тысяч рублей

Минтруд: Мигрантам-руководителям предлагают зарплаты 380 тысяч рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Наиболее высокие зарплаты, предлагаемые иностранным специалистам в России, зафиксированы на руководящих должностях. Соответствующие данные приводит Министерство труда и социальной защиты, передает РИА Новости.

Согласно информации ведомства, максимальный уровень оплаты труда среди вакансий для мигрантов зафиксирован в Москве — председателю правления готовы платить 380 тысяч рублей в месяц.

Высокие зарплаты предлагаются и в других регионах. Так, менеджер по образовательной деятельности в Удмуртской Республике может рассчитывать на почти 303 тысяч рублей, а директор по производству в Амурской области — на 255 тысяч рублей. На уровне 250 тысяч рублей оцениваются вакансии начальника участка в строительстве в Красноярском крае, директора центра в Москве и вице-руководителя кружка в Татарстане.

Ранее сообщалось, что работающих в России иностранцев обяжут содержать членов своей семьи, приехавших в страну вместе с ними. Мера будет действовать в отношении тех членов семьи мигранта, которые находятся у него на иждивении.

