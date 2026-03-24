Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 24 марта 2026

Названа неочевидная опасность анального секса

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Хирург Лоуренс Каннингем предупредил об опасности, которую часто не учитывают при анальном сексе. Его слова приводит издание Metro.

Каннингем рассказал, что люди обращаются в больницу из-за застрявших в толстой кишке предметов намного чаще, чем может показаться. По словам врача, это происходит, когда они пытаются исследовать свою сексуальность, но забывают или не знают, как работает их тело. «Если предмет ввести слишком глубоко в кишку, анальный сфинктер с силой сжимается и засасывает его внутрь. Это невозможно контролировать, так как его главная задача — удерживать содержимое кишечника», — объяснил хирург.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Специалист добавил, что чаще всего из прямой кишки приходится извлекать различные бытовые предметы, но нередко встречаются и специально предназначенные для этого секс-игрушки. Он пояснил, что приспособления для эротических игр могут застрять, когда на них нет надежного ограничителя, удерживающего предмет в нужном положении.

Ранее психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов рассказал о минусах секса в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, под воздействием спиртного снижается чувствительность, что иногда приводит к задержке семяизвержения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    ВСУ перебросили ЗРК с передовой для обороны резиденции Зеленского

    Сенат назначил индейца на высокую министерскую должность

    В России откроют продажу госномеров на автомобили

    Россиянам напомнили об обязательных действиях с кондиционерами после зимы

    Замначальника полиции стала зарабатывать на порно для фетишистов и лишилась работы

    Поездка на важный экзамен закончилась для студента стиркой белья в общественном туалете

    Перспективы вмешательства в иранский конфликт еще одного союзника Тегерана оценили

    «Радиостанция Судного дня» передала в эфир два загадочных послания

    В Госдуме нашли способ потратить деньги иноагентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok