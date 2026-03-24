Названа неочевидная опасность анального секса

Хирург Лоуренс Каннингем предупредил об опасности, которую часто не учитывают при анальном сексе. Его слова приводит издание Metro.

Каннингем рассказал, что люди обращаются в больницу из-за застрявших в толстой кишке предметов намного чаще, чем может показаться. По словам врача, это происходит, когда они пытаются исследовать свою сексуальность, но забывают или не знают, как работает их тело. «Если предмет ввести слишком глубоко в кишку, анальный сфинктер с силой сжимается и засасывает его внутрь. Это невозможно контролировать, так как его главная задача — удерживать содержимое кишечника», — объяснил хирург.

Специалист добавил, что чаще всего из прямой кишки приходится извлекать различные бытовые предметы, но нередко встречаются и специально предназначенные для этого секс-игрушки. Он пояснил, что приспособления для эротических игр могут застрять, когда на них нет надежного ограничителя, удерживающего предмет в нужном положении.

