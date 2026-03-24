Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 24 марта 2026Мир

Названо неожиданное последствие для граждан Ирана в случае завершения конфликта

Foreign policy: Победа над режимом в Иране обернется охотой на внутренних врагов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Внезапное завершение конфликта США и Израиля с Ираном может обернуться тяжелыми последствиями для внутренних диссидентов и этнических меньшинств страны. К такому выводу пришли эксперты журнала Foreign Policy.

Аналитики обратили внимание, что даже с учетом устранения верховного лидера Али Хаменеи и командования режима, само правительство остается у власти. По их мнению, ослабленное и униженное новое руководство будет искать способы восстановить контроль, перекладывая вину за неудачи на внутренних врагов.

Как отмечает издание, главная угроза нависнет над религиозными меньшинствами и оппозиционными группами. В Иране, где большинство населения составляют шииты, проживают христиане, евреи, зороастрийцы и около 300 тысяч последователей веры бахаи. Эксперты опасаются, что как и в прошлом, власти Ирана направят свой гнев не на геополитических противников или региональных соперников, а именно против меньшинств и оппозиционных групп, стремясь укрепить пошатнувшуюся власть.

Ранее стало известно, что иранские власти опасаются переговоров с США о прекращении конфликта, так как они могут оказаться ловушкой. В частности, официальные лица в Тегеране обеспокоены тем, что любые личные переговоры о прекращении войны могут привести к покушению на жизнь спикера иранского парламента Мохаммеда-Багера Галибафа.

Власти Ирана также считают заявления президента США Дональда Трампа о переговорах не более чем попыткой сбить цены на нефть после перекрытия Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты требования Ирана к США

    Стало известно о состоянии здоровья награжденного Путиным за 68 дней обороны бойца СВО

    В Сербии увидели желание Европы жить с Россией в добрососедстве из-за страха

    Собчак дважды не смогла вылететь в Европу

    Стало известно о почти 40-летнем плане Трампа против Ирана

    В МВД заявили об отсутствии возможности штрафовать за ОСАГО с камер

    Талибы задержали российских тревел-блогеров в Афганистане со словами «у вас проблемы»

    GAC назвал цену нового кроссовера для россиян

    На Украине назвали последствия для ВСУ в случае нового наступления

    МАГАТЭ предложило России экстренные меры по Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok