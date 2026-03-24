Российским торговым сетям запретили снижать цены за счет поставщиков

ФАС запретила ретейлерам прописывать в договорах о поставках норму доходности

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала поставщиков продуктов питания в споре с торговыми сетями, которые с 2026 года начали включать в контракты фиксированную норму собственной доходности. Об этом со ссылкой на предупредительное письмо, направленное ведомством всем федеральным ретейлерам, сообщает «Коммерсантъ».

Как указали в ФАС, получение прибыли от продажи товара, уже полученного торговыми предприятиями, не может быть предметом регулирования отношений сторон.

Также антимонопольное ведомство согласилось с поставщиками в вопросе промоакций. Ретейлеры пытались добиться права в одностороннем порядке бессрочно снижать стоимость товара за счет поставщика, но регулятор расценил такую практику как создание дискриминационных условий и препятствий для доступа на рынок.

Таким образом ведомство отреагировало на обращение, направленное в его адрес 11 марта Национальным союзом хлебопечения (НСХ), Рыбным союзом, «Союзнапитками» и «Руспродсоюзом». Авторы письма подчеркивали, что им фактически предлагают оплачивать ошибки ретейлера в ценообразовании, а для самих сетей новый формат контрактов снимает все риски.

ФАС обязало продавцов добровольного скорректировать практики взаимодействия с поставщиками до 27 марта. Исполнительный директор НСХ Рустам Айдиев отметил, что не видел текст письма ФАС, но опасается, что ретейлеры попробуют обойти ограничения.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил возникший конфликт падением доходности обеих сторон. И продавцы, и поставщики, пытаются сохранить собственную прибыль в условиях, когда покупатели снижают потребление из-за сокращения реальных доходов. Кроме того, федеральные сети увеличивают рыночную долю и, соответственно, влияние, что дает им больше возможностей навязать свою волю.

