Объявлено о сложной ситуации после мощного взрыва в Севастополе

Губернатор Развожаев: Ситуация после взрыва сложная, пострадали 12 человек

Ситуация после мощного взрыва в Севастополе является сложной, во время происшествия пострадали 12 человек. Об этом объявил губернатор города Михаил Развожаев.

Из слов чиновника следует, что число пострадавших выросло до 12. Ранее же сообщалось о десяти пострадавших.

«Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб», — сообщил он. Развожаев также уточнил, что жертвой взрыва стал один человек, а еще один пока числится пропавшим без вести.

Чиновник пообещал, что к восстановлению дома привлекут городских подрядчиков, а на время ремонта здания жильцов поселят в пансионатах и общежитиях.

Как сообщалось ранее, в Севастополе в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина прогремел мощный взрыв. Состояние одного из пострадавших, несовершеннолетнего жителя города, оценивается как тяжелое.