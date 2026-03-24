Выросло число пострадавших при мощном взрыве в Севастополе

Минздрав сообщил, что число пострадавших при взрыве в Севастополе выросло до 10

Число пострадавших при мощном взрыве в Севастополе выросло. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, его заявление приводит РИА Новости.

Если ранее сообщалось, что ранения получили восемь человек, то по новым данным властей лечение в больницах города проходят 10 горожан.

По словам Кузнецова, состояние одного из пострадавших, несовершеннолетнего жителя города, оценивается как тяжелое.

Как сообщалось ранее, в Севастополе в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина прогремел мощный взрыв. На месте происшествия обнаружили два тела.