Одну категорию россиян захотели направлять на спермограмму

Минздрав рекомендовал посещающих бани мужчин направлять на спермограмму

Минздрав рекомендовал направлять на спермограмму одну категорию россиян. Речь, в частности, идет о регулярно посещающих бани мужчинах, передает РИА Новости.

Как следует из текста рекомендаций, на исследование, оценивающее способность к зачатию, направят имеющих урологические и онкологические заболевания. Такой анализ назначается и в случаях, если мужчина имеет сахарный диабет I или II типа, аутоиммунные или ревматические заболевания.

Помимо того, дополнительные исследования будут назначены мужчине, если у его супруги есть проблемы с зачатием.

Ранее Минздрав призвал информировать россиянок об оптимальном возрасте для беременности и родов, который находится в диапазоне от 18 до 35 лет.